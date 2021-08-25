السعودية تحدد الفئات المسموح لهم بالسفر على الرحلات الداخلية وتستثني فئتين 

حددت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، الفئات التي سيسمح لها اعتبارا من مطلع سبتمبرالمقبل السفر على الرحلات الداخلية.

وأعلنت أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الخطوط الجوية السعودية في تنويه نشرته على حسابها بموقع تويتر: "يستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح".

واوضحت أن تلك الفئتين تتمثلان في الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، أو "الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن أكثر من 35 مليون جرعة من لقاح كورونا تم منحها عبر أكثر من 578 مركزا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

كذلك، أعلنت الوزارة اليوم، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا و8 حالات وفاة.