العفو الدولية تطالب قطر بالتحقيق بملابسات وفاة عمال مهاجرين

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قطر، اليوم الخميس، بالتحقيق في ملابسات "وفاة العديد من العمال المهاجرين"، مؤكدة حصول سلسلة وفيات في الدولة الخليجية ظلت بلا تفسير.

وفي تقرير بعنوان "في مقتبل العمر: تقاعس قطر عن التحقيق في حالات وفاة العمّال الأجانب والتعويض عنها وتفادي حدوثها" قالت أمنستي إنّ هناك "أدلّة واضحة على تقاعس قطر المزمن عن تفادي حالات وفاة العمال الأجانب والتحقيق فيها والتعويض عنها".

وأوضحت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنه "على مدى العقد الماضي توفي آلاف العمال الأجانب بشكل مفاجئ وغير متوقع في قطر، على رغم اجتيازهم الفحوصات الطبية الإلزامية قبل السفر إلى البلد".

وأضاف تقرير المنظمة أنه "على رغم من الأدلة الواضحة على أن الإجهاد الحراري قد شكل مخاطر صحية كبيرة للعمال، إلا أنه لا يزال من الصعب للغاية معرفة عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة لظروف عملهم، هذا لأن السلطات القطرية، في معظم الحالات، لا تحقق في السبب الكامن وراء وفاتهم".

وقالت المنظمة إنها حللت 18 شهادة وفاة صدرت عن السلطات القطرية بين عامي 2017 و2021، بينها 15 شهادة استخدمت فيها مصطلحات غامضة بينها "قصور في القلب غير محدد" و"فشل تنفسي حاد لأسباب طبيعية"، معتبرة أن هذه الأوصاف لا معنى لها تقريبا في إثبات الوفيات، وبالتالي لا يتم وصل الوفاة بظروف عمل المتوفين".

وطالبت "أمنستي" السلطات القطرية "بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في جميع حالات وفاة العمال الأجانب وإنشاء آلية لتقديم تعويض كاف لأسر جميع العمال الأجانب المتوفين الذين ربما أسهمت أوضاع عملهم في وفاتهم".

وكانت الدوحة نفت معلومات أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية في فبراير ومفادها أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ 2010، كما أجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ نالت شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2010 والذي تطلب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الاجانب.

وغالبا ما توجه المنظمات الحقوقية الدولية إلى قطر انتقادات بسبب الظروف التي يعمل فيها مئات آلاف العمال، ولا سيما الآسيويون منهم، في مواقع بناء المنشآت الضخمة التي ستستضيف أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم.