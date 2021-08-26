 ” أداء” يُدرب أكثر من 1000 موظف في 80 جهازاً عاماً لتعزيز الأداء الحكومي

الخليج – واس : بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” تنفيذ برامجه التدريبية لهذا العام مستهدفاً 80 جهازاً عاماً لتدريب أكثر من 1000 موظف في عدة مواضيع، تأتي في مقدمتها: “الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسة، وتطبيقات في مؤشرات الأداء الرئيسة، والإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، ومنهجيات قياس تجربة المستفيد”، من خلال تنفيذ ما يفوق 53 برنامجاً تدريبياً على مدى ثلاثة أشهر.

ويهدف المركز من خلال هذه البرامج إلى رفع مستوى المعرفة ونشر ثقافة الأداء؛ تعزيزًا لتمكين الجهات الحكومية ومنسوبيها من ممارسة منهجيات الأداء بشكل احترافي.

وأكد المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية في مركز “أداء” عبدالعزيز العليان بأن البرامج التدريبية تهدف لإثراء المعارف والعلوم في مجال الأداء وقياسه، وتقدم أحدث ممارسات الإدارة الإستراتيجية، إضافة إلى التعرف على منهجية قياس تجربة المستفيد؛ وذلك تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي تحفز على النهوض بالأداء الحكومي.

وأضاف أن البرامج التدريبية التي ينفذها مركز «أداء» تُسهم في صقل المتدربين وتنمية قدراتهم وإثراء معلوماتهم وأساليبهم بالمعرفة العلمية في مجال قياس الأداء وإدارته، وفق مناهج علمية متقدمة، مما ينعكس إيجابياً على الأجهزة العامة ويساعد على توحيد المنهجيات والمفاهيم.

وأوضح المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية في مركز “أداء” بأن المركز اعتمد عقد برامج تدريبية متخصصة في قياس تجربة المستفيد ومنهجياته، وذلك لأهمية هذا المسار وانعكاسه على جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة العامة للمواطن والمقيم، ودعماً لتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها.

ويعقد مركز “أداء” برامجه التدريبية المستمرة انطلاقاً من المهام المنوطة به في نشر ثقافة قياس أداء الأجهزة العامة ومراجعتها وتحسينها، وتعزيزًا لقدراتها في هذا المجال، واستكمالاً لما يقوم به المركز من أعمال قياس الأداء، التي يصدر على إثرها التقارير والنتائج ربع السنوية حيث تُشارك مع الأجهزة العامة بهدف دعم الأداء الحكومي العام وتحسينه.