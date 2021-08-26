الخليج – واس : تنفرد منطقة تبوك بتنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية التي أثمرت عن تنافسية بين مزارعي المنطقة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وأجودها .

وفي فصل الصيف تبرز فاكهة ” الكمثرى ” كواحدة من جملة الفواكه التي يتم إستزراعها على نطاق واسع بالمنطقة تضم أكثر من 15 ألف شجرة كمثرى ، بطاقة إنتاجية تفوق الـ 750 طناً سنوياً ، لصنفي ” الكوميس ” ،و ” الباين أبل ” ، وتصل ذرة الإنتاج فيهما خلال شهري يوليو وأغسطس .

ويأتي هذا التنوع في الزراعة والإنتاج كمحصلة لتظافر الجهود بين المزارعين والجهات الحكومية المعنية ، وعلى رأسها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه الذي يعمل بدوره على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم بطريق الزراعة والري المناسبة لاستزراع الكمثرى ، وكيفية تسميدها ، إضافة إلى العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لمزارع فاق عددها اليوم الـ 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنتجها أكثر من 15 ألف شجرة ..كمثرى ” الباين أبل والكوميس ” أبرز الفواكه الصيفية في تبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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