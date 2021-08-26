الرئيس التونسي: جندي البرلمان سيخلده التاريخ

تطرق الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الأحداث التي شهدتها البلاد مساء 25 يوليو الماضي، عندما تمركزت الوحدات العسكرية بساحة "باردو" إبان قرار تجميد البرلمان.
وأشار سعيد في هذا الإطار إلى رد أحد الجنود على النائب سميرة مرعي التي قالت إنهم "أقسموا على حماية الدستور في محاولة لدخول البرلمان"، في حين رد الجندي قائلا: "إنه أقسم على الدفاع عن الوطن".
وأعتبر رئيس الدولة، أن "رد الجندي سيخلده التاريخ وسيبقى عابرا للزمن وللتاريخ وللقارات"، وذلك خلال إشرافه صباح الخميس بالقاعدة العسكرية بالعوينة، على موكب توديع البعثة العسكرية التونسية التي ستشارك في الوحدة الجوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.
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