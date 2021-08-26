اليمن يسجل 51 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا 

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أنها سجلت الخميس أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا، و"إن كان عدد الوفيات قد تراجع مقارنة بيوم أمس".

وذكرت اللجنة أنه تم تسجيل 51 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الو باء كما تم تسجيل 6 وفيات.

وكان اليمن سجل أمس الأربعاء 14 حالة وفاة في أكبر حصيلة وفيات رسمية معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء و45 إصابة جديدة بكوفيد-19 .

وارتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى 7676 إصابة، في حين بلغت الوفيات 1444 شخصا، وتعافى 4736 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية اليوم الخميس عن تخصيص 25 ألف جرعة لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا كمرحلة أولى لليمنيين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن اجتماع لوزارتي الصحة والأوقاف، أنه تقرر فتح مراكز توزيع اللقاحات الخاصة بالمعتمرين في المحافظات التي تقع تحت نفوذ الحكومة.