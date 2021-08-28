‏الأمير فيصل بن فرحان: قيادة ‎المملكة لا تدخر جهداً في دعم العراق على كافة الأصعدة

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق. خلال كلمة وزير خارجية السعودية أمام قمة دول جوار العراق في بغداد السبت.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: “مؤتمر بغداد يأتي في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات تستوجب التنسيق”. وأضاف: “الروابط التي تجمعنا بالعراق تاريخية.. ولا ندخر جهدا لدعم العراق، ومستمرون في كل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره”.
وأشار إلى أن ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة يستلزم عراقا آمنا، مؤكدا دعم حكومة مصطفى الكاظمي فيما يضمن وحدة العراق.
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