وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا لإجراء محادثات مع مسؤولين

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية، حسين عبداللهيان، سيزور سوريا اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين في ثاني زيارة خارجية له، عقب زيارته بغداد أمس.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد إن "وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يزور سوريا اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين، في ثاني زيارة له خارج إيران وبعد مشاركته يوم أمس في مؤتمر بغداد لدول الجوار".
وصادق مجلس الشورى، أي البرلمان الإيراني، الأربعاء، على التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس الجديد للبلاد، إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد، وحصل عبد اللهيان على دعم 270 من أصل 286 نائبا.
وسبق أن عمل عبد اللهيان نائبا لرئيس مجلس الشورى كما تولى قبل ذلك منصب نائب وزير الخارجية.
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