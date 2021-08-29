ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا 

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية يوم الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين بما يحقق مصالح البلدين والشعبين. وأكد الملك وقوف الأردن إلى جانب ليبيا ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وتحقق طموحات شعبها. وحضر اللقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.

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