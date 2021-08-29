الاتحاد .. في الاتجاه الصحيح

*هناك عمل جبار مضني وفق استراتيجية مؤطرة مدققة من قبل إدارة أنمار الحائلي التي تعمل ليلا ونهارا من أجل مصلحة الاتحاد أولا وأخيرا، سيكون الاتحاد بكامل عافيته لهذا العام، كذلك جلب جهاز فني عالي الجودة نتمنى أن يوفق مع النجوم الثقال فنيا ، الاتحاد تجاوز كبوة البطولة العربية بانتصار هام على الفيصلي بالدوري، الفريق بعد التوقف سيكون شبه متكامل، بالتالي من المتوقع مواصلة الانتصارات بشكل متتالي .

* كورنادو اللاعب البرازيلي الساحر بجمال اداؤه الفني الخلاق، خطف الأضواء من أول اطلالة، لعل العدوى الصحية تصل إلى بقية زملائه وفي مقدمتهم روما النجم، ذلكم التنافس الإيجابي وفق تألق مرجح لمصلحة الاتحاد أمر محبب ومرجو ومنتظر باستمرار .

* حجازي القائد الملهم فنيا ومعنويا ونفسيا، عصارة تجربته وخبرته واضحة وضوح الشمس، وفقه الله تعالى مع زملائه فيما ينفع ويفيد الاتحاد بكل وقت وحين .

*الهلال حصد نقاطا جيدة في الثلاث جولات، مع ذلك رجاله وعشاقه غير راضين عن المستوى، مبكرا يضعون أيديهم على الخلل ، لا مجاملة لكائن من كان على حساب الهلال، شعار دائم، بالتالي الهلال دائما بطل ومنافس شرس .

*النصر لديه وفرت لاعبون من المحليين والأجانب، قد يذهب بعيدا إذا توفق في مدرب جيد .

* الأهلي جلب لاعبون ثقال فنيا يحتاجون وقتا حتى يتأقلمون .

*الشباب بداية غير موفقة برغم وفرة الاحتياجات بكل الخطوط، فقط لديهم ضعف فاضح في حراسة المرمى بالتالي الشباب يحتاج حارس أجنبي ثقيل فنيا ويشكل عامل ترجيح باستمرار .

*الاستحقاقات الخارجية الأخرى للمنتخبات والأندية قادمة بقوة ،تحتاج استعدادات قوية ومتكاملة عدة وعتادا ، وفقهم الله تعالى ونفع بهم في تمثيل الوطن خير تمثيل بإذن الله عزوجل .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد