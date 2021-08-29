موسم الرياض 2021

من المنتظر ان يكون موسم الرياض القادم 2021م ، موسم ترفيهي مميز يبعد هموم الفترة الماضية التي ألقت فيها الجائحة بظلالها الكئيبة على جميع مفاصل الحياة الإجتماعيه.

ومن فاجأتهم فعاليات موسم الرياض السابق ستذهلهم فعاليات موسم الرياض القادم، فالمعايير العالية التي تعمل بها هيئة الترفيه ويعمل على ضمان تحقيقها رئيس مجلس إدارة الهيئة معالي المستشار تركي آل الشيخ ، تعطي مؤشرات لعمل احترافي على اعلى المستويات .

والتميز الذي ظهر به الموسم السابق من حيث جودة التنظيم وكفاءة الأداء وفخامة الخدمات الترفيهية والسياحية يجعلنا أكثر ثقة بأن الخبرة المكتسبة والفوائد المتحققة ستمكن الهيئة وشركائها في القطاعين العام والخاص، وستأخذنا إلى أفق آخر، وقد برزت بالفعل بعض ملامحه مع أعمال الإنشاءات والاستعدادات التي تجري على قدم وساق والتي جعلت مناطق الفعاليات خلايا نحل تعمل باستمرار .

وأنا على يقين من أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي تعلقت بتجربة الموسم السابق، ومنها معالجة ارتفاع التكاليف؛ لتمكين جميع شرائح المجتمع من الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات، وألا تستأثر الفعاليات مرتفعة التكلفة بمعظم مساحة الروزنامة والأنشطة

ومن المتوقع ان تكون بعض مناطق الفعاليات فعالة على مدار العام ، ولن تتوقف أنشطتها بانتهاء موسم الرياض ، ما يمنح مدينة الرياض استدامة سياحية وقيمة جمالية مضافة بالإضافة الى خلق العديد من فرص العمل للشباب السعودي من كلا الجنسين .

كل الشكر مقدما لهيئة الترفيه وعرابها معالي المستشار تركي آل الشيخ .

كتبه

جابر الذيابي