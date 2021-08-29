أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في العراق العثور على عبوات ناسفة وقذائف طائرة مسيرة في قاطع عمليات محافظة كركوك.
وقالت القيادة في بيان لها إن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، مسنودة بالجهد الهندسي، نفذت عملية استباقية لتفتيش عددا من القرى ضمن قاطع المسؤولية بناحية الرياض في كركوك، أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة، و8 أحزمة تفجير".
وأضاف البيان: "وفي عملية ثانية تمت لتفتيش وتطهير قرى تل الذهب والحوائج ونويكيط في كركوك، تم خلالها العثور على قنبرة هاون 120 مم و3 مقذوفات طائرة مسيرة".
وبينت القيادة، أنه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. ضبط عبوات وقذائف طائرة مسيّرة في كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.