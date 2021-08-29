إعصار نورا يضرب ساحل المكسيك مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية

الخليج – واس : ضرب الإعصار نورا ساحل غرب المكسيك اليوم مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار وقع على بعد حوالي عشرة كيلو مترات شمالي مازاتلان، مبيناً أنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو متراً في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو متراً في الساعة.

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