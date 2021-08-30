قامت حركة طالبان بألقت القبض على محمد سردار زدران مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للشؤون الدينية، والذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس العلماء في أفغانستان خلال الإدارة السابقة.

وكشف مصدر أمني ، أن طالبان ألقت القبض على زدران دون توضيح أسباب الإقدام على تلك الخطوة، في ظل إعلانها عقب السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد أنها أصدرت عفوا عاما عن المسئولين السابقين.

وقتلت حركة طالبان، أمس، مطربًا أفغانيًا شعبيًا في مقاطعة جبلية مضطربة في ظل ظروف غامضة ، مما أثار مخاوف من عودة طالبان إلى حكمهم القمعي.

قالت أسرة المطرب، إن فؤاد أندرابي قتل بالرصاص يوم الجمعة في وادي أندارابي الذي سمي باسمه، حيث تقع المنطقة في إقليم بجلان ، على بعد نحو 100 كيلومتر (60 ميلا) شمال كابول ، والتي استعادت طالبان السيطرة عليها في 15 أغسطس.

وشهد الوادي اضطرابات منذ استيلاء طالبان على السلطة، حيث أصبحت بعض المناطق تحت سيطرة مقاتلي الميليشيات المعارضين لحكم طالبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تلقي القبض على مستشار الرئيس الأفغاني السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.