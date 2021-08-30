نور مكة مستفيدي خدمة العيادات الإفتراضية ٥٧.٥٣٧ مستفيد وعدد 254 عيادة لخدمة المراجعين

الخلبج – زينة الفدح

كشف نائب المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور محمد شبراويشي أن مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي يستمر في تقديم كافة الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين وفق أعلى معايير الجودة حيث نخص بالذكر خدمات العيادات والتى تعد أحد أهم المرافق بالمستشفى حيث يعنى بتتبع حالة المريض منذ بداية مرضه حتى شفائه بإذن الله

اضافة الى أن إدارة المستشفى تعمل جاهدة في تقليص مدة الإنتظار و من هذا المنطلق تم تقديم خدمة العيادات الافتراضية بهدف التخفيف على المرضى والمراجعين مع ضمان الحصول على الاستشارة الطبية اللازمة من قبل الطبيب المعالج وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة

حيث بلغ أعداد المستفيدين من خدمة العيادات الإفتراضية 57,537 مريض .

مشيرًا بأن مبنى العيادات الرئيسي يحتوي على ٢٥٤ عيادة في الاسبوع بمتوسط عدد ٢٦ عيادة في الفترة الصباحية ٢٦ في الفترة المسائية

بمختلف التخصصات منها عيادات الجراحة العامة والباطنية والعظام والجلدية والنفسية والأنف والأذن والحنجرة والقلب والعيون والأورام والكلى والعلاج الطبيعي

مبينًا دكتور محمد شبراويشي الى أن دوام العيادات يبداء من ٨ صباحًا الى ٤عصراً من يوم الأحد وحتى الخميس .

مفيداً بأن جميع العيادات يتم تقديم المشورة الطبية فيها حسب المواعيد التى يتم تسجيلها من قبل الطبيب المعالج .

الجدير بالذكر أن المستشفى يضم عدد من المركز التخصصية المميزة على مستوى المنطقة وهي مركز الأسنان ومركز السكر ومركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي ومركز الكلى وأمراض ضغط الدم ومركز العيون .