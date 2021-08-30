أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على "إرهابي" اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة إلى محافظة صلاح الدين.
وذكرت في بيان صحفي، أن "معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية للخلايا الإرهابية النائمة، قادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك".
وأضافت: "بعد التحقيق معه تبين أنه انتمى للعصابات الإرهابية في عام 2014، وعمل على يد ما يسمى الأمير الشرعي لولاية صلاح الدين، وعمل أيضا مع المفارز الإرهابية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح ألدين لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية".
وأشارت الخلية، إلى أن "الإرهابي المعتقل شارك في هجومين مع عناصر إرهابية أخرى يقدر عددهم بـ 300 عنصر يستقلون 50 عجلة مفخخة على القطعات الماسكة لمصفى بيجي".
وتابعت، أن "الإرهابيين أدخلوا في الهجومين العجلات المفخخة، وفجرت داخل المصفى، مما أدى إلى حصول خسائر مادية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات العراقية تلقى القبض على ”إرهابي” اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.