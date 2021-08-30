بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 2,844 مستفيدا خلال أسبوع

الخليج – واس : قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2,844 مستفيدا خلال الفترة من 12 حتى 18 أغسطس 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1,387 مستفيدا، وقسم الملاحظة 49 شخصا، وعيادة التنويم 21 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,387 شخصا.

كما راجع قسم المختبر 896 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,387 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 164 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وحملتين اثنتين للرش الضبابي.

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