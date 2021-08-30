المغرب يسجل 2676 إصابة و103 وفيات جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين تسجيل 2676 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 3841 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 856049 حالة.
المغرب يسجل 2676 إصابة و103 وفيات جديدة بكوروناالمغرب يسجل 3841 إصابة و76 وفاة بفيروس كورونا
وسجل المغرب 103 وفيات جديدة، ارتفاعا من 76 أمس، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بكورونا إلى 12540 وفاة.
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