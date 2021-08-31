رابط : نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول | العراق الآن نتائج...

سوف نتحدث معكم اليوم عن موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط، كما نقدم لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة، حيث أعلنت الوزارة عن طريقة الاستعلام عن النتيجة المعتمدة، كما يتمكن تحميلها بصيغة PDF، ليتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة وتحميلها على الأجهزة الخاصة بهم، تابعوا معنا لمعرفة جميع المعلومات الخاصة بنتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول، ونتمنى النجاح والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط.

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يذكر ان وزارة التربية أعلنت، في وقت سابق، عن مشاركة نحو 650 الف طالب في امتحانات الصف الثالث المتوسط، وسط اجراءات وقائية وصحية.

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