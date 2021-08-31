معالجة قبول 18 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

الخليج – ابها

أتمت إدارتا الاختبارات والقبول في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للبنين والبنات ، قبول 18009 طلاب وطالبات في الصف الأول الابتدائي .

وأوضح تقرير صادر عن إدارتي الاختبارات والقبول بتعليم المنطقة أنه تم معالجة قبول 316 طالبا وطالبة، و59 طالبا وطالبة طلباتهم قيد الإجراء، فيما أشار التقرير إلى توفر ١٥١٢ مقعدًا دراسيًا شاغرًا للطلاب و ٢٢١٢ مقعدًا شاغرًا للطالبات .

وأكد التقرير أن من أبرز الخدمات المقدمة نقل الطلاب والطالبات إلكترونيا بين المدارس داخل المنطقة وخارجها ، واعتماد أرشفة بيانات الطلاب والطالبات المرسلة من قبل المدارس ورياض الأطفال ، ومتابعة الترفيع والترحيل لكافة المراحل ، واعتماد طلبات القبول لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المنطقة ، إلى جانب تعديل بيانات الطلاب في نظام نور ، وخدمة استخراج بدل مفقود من نظامي نور ،و” نتائجي ” حسب الأعوام لجميع المراحل ، وأيضا معادلة الشهادات للطلاب والطالبات الوافدين من خارج المملكة ، ومتابعة رصد الدرجات في نظام نور خلال فترة الاختبارات للفصلين الأول والثاني ، وفتح درجات اختبار التعثر للمدارس التي لديها إشكالية أثناء الفتح ، ونقل طلاب وطالبات مدارس الطفولة المبكرة ومتابعة الأعداد والإحصائيات لهم عبر النظام ، وحل إشكاليات قبول طلاب وطالبات رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث واستخراج إحصائيات لهم .

وأضاف التقرير : تضطلع الإدارتان بقبول وتسجيل الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الدراسية للسعوديين وغير السعوديين ، إلى جانب اعتماد نماذج الانقطاع للراغبين بالعودة إلى مقاعد الدراسة ، وكذلك خدمة تعديل أسماء الطلاب في الوثائق الرسمية ، ومتابعة الطلاب والطالبات الوافدين بتأشيرة زيارة أو هوية زائر ، واستلام سجلات نتائج الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية لجميع مدارس المنطقة وحفظها في السجلات والوثائق ، وكذا المشاركة في جميع اللجان ذات العلاقة ، وتنفيذ البرامج الوزارية ، ومتابعة تنفيذ اختبارات التسريع ، إلى جانب تفعيل لجنة ذوي الظروف الخاصة الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبار ، وأيضا التحويل بين الأنظمة التعليمية.