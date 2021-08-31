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تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

تراجع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 2ر3 نقطة وبنسبة 08ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 75ر3966 نقطة. تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقتراجع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 2ر3 نقطة وبنسبة 08ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 75ر3966 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 87ر2 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 1ر22 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 052ر1 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 92ر21 مليار ريال عماني.

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