مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها

الخليج – واس : أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي باستخدام طائرة مُفخخة دون طيار تم اعتراضها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر طائرة مدنية.

وأكدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت من مساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة استمرار هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب البلاد، مُشددة على دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الهجمات الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار بالمنطقة.

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