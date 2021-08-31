برعاية أمير عسير… انطلاق مهرجان “صفري بيشة”

ينطلق مهرجان صفري بيشة اليوم الثلاثاء 23 محرم 1443 في دورته التاسعة برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ويشمل عددًا كبيرًا من الفعاليات المتنوعة وتشارك جمعية الإعلام السياحي ضمن هذه الفعاليات الجديدة.

وأوضح خالد آل دغيم رئيس مجلس الجمعية إن المشاركة تتضمن أربع فعاليات بالشراكة مع غرفة بيشة تشمل ندوة “الفعاليات الزراعية الواقع والمأمول” وبها أكثر من ١٢ متحدثًا في أوراق عمل مختلفة منها مفهوم السياحة الزراعية وطرق دعم المزارعين لتهيئة مزارعهم للزوار وتطويرها تقنياً وفرص استثمار الشباب في التمور وهناك ورشة عمل بالتعاون مع إدارة التطوع بوزارة الموارد البشرية بعنوان “ريادة الأعمال التطوعية في القطاع السياحي”، وهذه الورشة تتضمن فرصًا تطوعية تسجل للمشاركين في منصة التطوع بالوزارة، وهناك دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام بعنوان “التربية السياحية” يتم خلالها إعطاء الشباب والشابات مفاهيم عن السياحة وأنماطها والإرشاد السياحي وإدارة النزل السياحية واستقبال الزوار وتنتهي بتطبيق عملي، وأوضح آل دغيم إن مشاركة الجمعية تتضمن ورشة تدريبية للإعلاميين، بعنوان “صناعة المحتوى الإعلامي للوجهات السياحية” (نموذج بيشة) وتستهدف الإعلاميين ورواد الإعلام الجديد وموظفي العلاقات العامة والعاملين في القطاع السياحي وقال آل دغيم إن الورشة التدريبية تأخذ جانبًا نظريًا يشمل مفهوم الإعلام السياحي بوصفة الشامل والعلاقة بين الإعلام والسياحة ومصطلحات متعلقه بالسياحة والرسائل الإعلامية عبر الإعلام السياحي والمزيج التسويقي للوجهات السياحية والحلول للعقبات التي تعترض الإعلام السياحي بالسعودية والأبعاد للنشاط السياحي بين إجتماعي وبيئي أقتصادي وحضاري وعناصر الجذب السياحي، واستطرد آل دغيم في حديثه أن الورشة في القسم الثاني منها توضح القوالب لبناء المحتوى الإعلامي السياحي ونماذج عن انتقال القبضة من الإعلاميين إلى التقنيين وظهور القوى الناعمة ومدى أثرها في بناء الوجهات السياحية، وأوضح آل دغيم أن الورشة سوف تناقش في نهايتها المقومات السياحية في محافظة بيشة وإمكانية إبرازها وبناء محتوى إعلامي وتحديد القوى الناعمة بها، إلى جانب إبراز أهمية تطبيق مفهوم السياحة الزراعية في بيشة وصناعتها كوجهة سياحية منافسة.

واختتم آل دغيم حديثه قائلاً إن الجمعية تحرص أن تقدم مع شركائها دورًا تنمويًا يواكب تطلعات القيادة وفق مستهدفات كافة برامج التنمية في التحول الوطني وتحقيق رؤية الوطن2030.