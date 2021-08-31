رئيس البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مطار أبها الدولي

الخليج – واس : أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مطار أبها الدولي بطريقة متعمدة وممنهجة باستخدام طائرة مُفخخة دون طيار، اعترضتها بنجاح ودمرتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد العسومي في بيانٍ له اليوم أن محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية مطار أبها الدولي هو عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المحميين بالقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن ميليشيا الحوثي تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي، مُعربًا عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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