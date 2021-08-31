اليمن يسجل 40 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

سجل اليمن يوم الثلاثاء تراجعا طفيفا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال موجة ثالثة من الجائحة.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا ومقرها عدن إنها سجلت 40 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 وثلاث وفيات منها اثنتان في حضرموت وواحدة في تعز مقارنة مع 45 إصابة و8 وفيات يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة أن محافظة حضرموت النفطية بشرق البلاد تصدرت لليوم الخامس على التوالي حالات الإصابة بعشرين حالة وتليها عدن بثماني إصابات وخمس في كل من محافظتي مأرب ولحج وإصابة لكل من شبوة والمهرة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 7869 إصابة توفي منها 1472 حالة بينما تعافى 4837، بينما تنتظر لجنة الطوارىء نتائج فحص 4140 يوم الثلاثاء.