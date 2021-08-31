وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تترشح لنهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م

الخليج – واس : تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الترشح إلى نهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م، حيث تُعد جوائز تجربة العميل الدولية أكبر محفل دولي يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على 15 فئة تغطي جميع الجوانب الخاصة بتقديم تجارب العملاء، إذ يتم تقييم المشاركات الأولية بناء على الوثائق والبيانات، التي تقدمها كل جهة، واعتماد ترشحها للنهائيات والتي تتم فيها مواجهة لجان التحكيم المتخصصة لتقييم المشاركين وتحديد الفائزين.

وتأسست الجائزة في عام 2008 في المملكة المتحدة على المستوى المحلي قبل أن تتوسع لتكون احتفالًا دوليًا سنوي على مستوى العالم.

وشاركت الوزارة لهذا العام في فئة “التغيير والتحول في الأعمال لمركزية العميل”، وفئة “العميل صميم كل شيء” من خلال برنامج التحول في تجربة العميل الذي بدأت فيه الوزارة منتصف العام الماضي.

يذكر أن الوازرة تمكنت من الفوز بجائزتين خلال مشاركتها العام الماضي، فقد حصدت الجائزة الذهبية في فئة ” قائد تجربة العميل لعام 2020م ” التي توُّج بها معالي مساعد الوزير المهندس محمد الجاسر والجائزة البرونزية لفئة “قياس صوت العميل” للعام نفسه.

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