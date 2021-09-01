الخليج – واس : عبر زوار مهرجان التمر والعسل الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف ممثله في بلدية محافظة دومة الجندل عن إعجابهم بتميز أركان حرفة حياكة السدو التي تميزت بها نساء منطقة الجوف منذ القدم، وأن استمرارية المحافظة على وجود مثل هذه الحرفيات اليدوية الشعبية يدل على الأصالة في المنطقة من خلال إحياء الموروث الشعبي والتمسك به.

وتُعد حياكة الصوف والوبر من أقدم الحرف التقليدية في منطقة الجوف حيث كان من أشهر منسوجاتها من السدو، وبيوت الشَعَر، والسجاد، والبُسط، والمخاد، والمراكي، والخروج، والعدول، والمزاود، والعقل، والسفايف، ومن أبرز الملابس المنسوجة في المنطقة العباءة الجوفية.

وأكد رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري، حرص إدارة المهرجان على تسهيل مثل هذه المشاركات التي تعد نقطة تسويقية للأسر المنتجة وتنشيط للحركة السياحية والاستثمارية في المنطقة، بالإضافة لكونها تحكي اصالة التمسك بالموروث الشعبي الذي يوّضح كيفية التكيّف مع مصادر الطبيعة الصحراوية للمنطقة والتأقلم معها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياكة السدو فن برعت بعرضه نساء الجوف في مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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