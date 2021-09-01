المغرب تسجل 6020 إصابة و100 وفاة جديدة بـكورونا‎‎ خلال 24 ساعة 

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء تسجيل 6020 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 866968 حالة.
وبلغ مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 39699 من الفحوصات خلال المدة نفسها 8.152.679 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 100 وفاة ليصل العدد إلى 12749، بينما تم التأكد من 7057 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 800664.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.
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