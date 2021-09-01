قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاما على المواطن سيمون طانيوس فارس وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته "بالتعامل مع العدو الإسرائيلي".
وأنزلت المحكمة العسكرية حكمها بفارس بعدما أدانته بالإقدام "على الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التجنّد في جيش العدو الإسرائيلي وعلى التعامل معه والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، ودخول إسرائيل من دون إذن من الحكومة اللبنانية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على لبناني بتهمة العمالة لإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.