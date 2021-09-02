إصابة صياد وشاب برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، في شمالي وجنوب قطاع غزة.

وتعرض صياد وشاب للإصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زكريا بكر منسق لجان اتحاد الصيادين في قطاع غزة، إن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه قوارب الصيادين شمال قطاع غزة، على مسافة 6 أميال بحرية في منطقة السودانية، ما أدى الى إصابة الصياد فتحي السلطان بكسر في الساق.

وأوضح بكر أن قوات الاحتلال تجري عمليات تنكيل وملاحقة للصيادين في عرض البحر، بشكل يومي، تشمل إطلاق النار ومصادرة المراكب ومعدات الصيد.

وفي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، أصيب صباح الخميس، شاب فلسطيني بعد إطلاق الرصاص عليه شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي المحافظة، وقد تم نقله إلى المستشفى الجزائري بالبلدة لتلقي العلاج اللازم.

ويتعرض الصيادون والمزارعون لسلسلة ممتدة من الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تتوقف، بهدف حرمانهم من ممارسة أعمالهم البحرية والزراعية، في المناطق الشرقية والغربية من قطاع غزة.