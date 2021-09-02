التحالف العربي يحبط هجوما بطائرة مسيرة على جنوب السعودية 

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أنه أحبط هجوما بطائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن واستهدف جنوب المملكة.

وأفاد التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس"، بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها القوات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير.

واتهم التحالف القوات الحوثية باتخاذ "محاولات عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.