المزايدات على الصفقات لعبة قذرة

* المزايدات على صفقات اللاعبين لعبة قذرة ، وكلاء الأعمال يتلاعبون بالأندية من خلال فتح خطوط للمزايدات ، يبدأ التحدي بكل اندفاع اهوج ويرتفع عقد الصفقات فوق المستحق أضعاف مضاعفة ، في الأخير نادي يتدبس به وبقيمة مالية مهولة ستشكل عليه وبالا لاحقا ، متى يوضع لتلك الانتهازية حد وفق آلية مؤطرة حضارية بكل احترافية فائقة ، كفاية مهازل أخرى مكلفة .

#الاتحاد الآن يعيش أفضل حالاته العناصرية ، كورنادو وسط ميدان شامل ومتكامل ، يصنع ببراعة وإتقان ويسجل بفن ومهارة ، نياكاتي مهاجم سفاح متنوع التهديف ، سيجد كل سبل النجاح والتفوق باستمرار ، بقية العناصر في قمة جاهزيتها واستعدادها وانسجامها، جهاز فني متكامل جديد ، نأمل أن يوفق مع الاتحاد منذ البداية حتى النهاية .

*إدارة أنمار الحائلي تعمل ليلا ونهارا من أجل مصلحة الاتحاد أولا وأخيرا ، عملت في المستحيل ، ومازالت تعمل كل ما في وسعها في سبيل رفعة الاتحاد بكل وقت وحين .

الأندية الأخرى تعمل بشراسة، توفر كل الاحتياجات العناصرية وغيرها ، العمل متواصل يفوق الوصف والخيال ، لكن في الأخير البطل الواحد ، هو من دفع مهر البطولات كما يجب وينبغي تماما .

*هناك من يرى الناس بعين طبعه ، بالتالي يمارس اسقاطات كلها اسفاف وكلام دوني متشنج للأسف، أصحاب العقول النيرة المتفتحة الحضارية لا ينظروا إلى صغيرات الأمور بل ينظرون إلى الجوهر والقيم والمبادىء، هنا الفرق بين شخص وآخر .

* الفرح قبل النجاح يكلف كثيرا ، الواقعية قبل النجاح ، يكون نتاجها نجاح مع تفوق ، إعطاء كل شيء حقه من الاهتمام والاهمية القصوى تحقق الأهداف المرجوة المنتظرة بإذن الله عزوجل .

* الآراء المتأرجحة عبر البرامج الرياضية المحلية ، بنسبة كبيرة آراء مشجعين في قمة التعصب حقا ، البرامج الرياضية وجدت كمنابر توعية وتثقيف وتوعية بكل مصداقية متناهية وحياد منصف، لكن للأسف خرجت عن مسار أهداف الرياضة النبيل وباتت تصدر التعصب بكل اسفاف ، والاحتفان بكل بغض فاضح ، والتضلبل بكل تأليف مفتري ، فعلا : جرم علني ، من يوقف تلك الصور النشاز المشوهة لكل ما هو جميل باسم الرياضة الحضارية .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد