الخليج – واس : قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 3.036 مستفيدا خلال المدة من 12 حتى 18 أغسطس 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 820 مستفيدا، وعيادة الباطنية 446 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 145 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 827 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 521 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 151 مستفيدا.

كما استفاد من قسم المختبر 633 مستفيدا، وقسم الأشعة 91 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 699 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 7 أشخاص، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما صُرفت الأدوية لـ 2.389 فردا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لأكثر من 3,000 مستفيد خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.