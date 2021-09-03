الخليج – واس : صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي تمكّنت من تحديد هوية وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري (وعل) بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة.

وأوضح المقدم القحطاني أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ (60,000) ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة المدينة المنورة: ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري (وعل) بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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