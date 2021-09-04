كورونا في روسيا.. 18780 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

سجلت روسيا 18780 إصابة جديدة و796 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 18856 إصابة و799 وفاة في اليوم السابق.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا منذ تفشي الجائحة بلغ 6 ملايين 993954 حالة، وعدد الوفيات 186407 حالات.

وتماثل 18737 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 18690 مريضا في اليوم السابق.

وسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية في العاصمة موسكو (1549 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (1494) ومقاطعة موسكو (756).