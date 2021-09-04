التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة على السعودية 

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدف جنوب المملكة.
وأفاد التحالف، حسب بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.
واتهم التحالف قوات الحوثيين بالإقدام على تصعيد "عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".
وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.
وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.
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