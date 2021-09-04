سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل إلى قطر في زيارة رسمية

الخليج – واس : وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

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