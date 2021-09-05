الخارجية السودانية لإثيوبيا: لا نية لنا بغزو أرض الغير

رفضت وزارة الخارجية السودانية، اتهام إثيوبيا بدعم مجموعة إرهابية من إقليم التغراي لتدمير سد النهضة عبر أراضيه، وأكدت أن الخرطوم لا نية لها بغزو أرض الغير، معتبرة اتهام أديس أبابا غرضه الاستهلاك السياسي.

وأبدت الخارجية السودانية أسفها، للتصريحات المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن إدّعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لاستهداف منشأة إثيوبية في إشارة لسد النهضة، وقالت إن مثل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وذات الغرض المفضوح الذي يهدف لمجرد الاستهلاك السياسي.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، ليل السبت، التزامها التام بمبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأُخرى، موضحةأنّ الحكومة الإثيوبية درجت على إقحام اسم السودان بصورة متكررة كلما تفاقمت حِدة أوضاعها الداخلية.

وطالبت الخارجية، الحكومة الإثيوبية بالكفّ عن العداونية في التعامل مع السودان و التي درجت عليها طيلة الفترة الماضية، ووقف تكرار الادعاءات التي لا يسندها واقع ولا منطق ضد السودان تحقيقاً لمصالح وأغراض شخصيات ومجموعات محددة، مشيرة إلى أن السودان يسيطر على كامل أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا، وأنّه لن يسمح باستغلال أراضيه من أي جهة، و أنّه لا نية له في غزو أرض الغير أو الاستيلاء عليها.

وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن الجمعة عن إحباط محاولة تسلل مسلحين من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لاستهداف سد النهضة، في مواجهات أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين.

وفي بيان له صدر الجمعة، قال الجيش الإثيوبي إن ”50 مسلحا قتلوا وأصيب 70 آخرون من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المصنفة كمنظمة ”إرهابية“ من قبل أديس أبابا، حاولت التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية“.

ونفى الجيش السوداني، السبت، أي صلة له بتسلل مسلحين إثيوبيين لتدمير سد النهضة، مؤكدا أن الاتهام الإثيوبي للسودان لا أساس له من الصحة.

ومع مرور 9 سنوات من المفاوضات والمحادثات ومحاولات الوساطة، ما زالت الخلافات قائمة بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة والجدول الزمني لملء السد، مع اتهامات متبادلة بالتعدي على السيادة وتهديد حياة الملايين.

وبدأت المعارك في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجيش الفيدرالي للتخلص من السلطات المحلية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.