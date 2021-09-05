عزيز العتيبي.. يحصل على البكالوريوس

حصل الاستاذ عزيز بن غزاي زايد العتيبي على شهادة البكالوريوس، تخصص إدارة أعمال، من جامعة الملك فيصل. “العتيبي” متسلح بالعلم والمعرفة، حاصل على دورات وبرامج تطويرية . صحيفة الخليج الإلكترونية تتقدم بتهنئة “عزيز العتيبي” وتتمنى له مزيداً من التقدم في مسيرته العلمية .

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