مصرع 13 من الشرطة العراقية بهجوم قرب كركوك

قتِل 13 عنصرا من الشرطة الاتحادية العراقية وأصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني جنوب كركوك، ليلة الأحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ضابط رفيع المستوى ومصدر طبي.

ونقلت الوكالة عن المصدرين قولها إن ”الهجوم يقف خلفه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من البلاد قبل إعلان السلطات عن هزيمته في عام 2017“.

ويُعد الهجوم الأخير من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية العراقية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم، تستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.

وبدأ الهجوم الذي استهدف اللواء 19 ضمن الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بالقرب من قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد (65 كلم جنوب كركوك)، قبيل منتصف الليل واستمر لعدة ساعات، وفق المسؤول الأمني.

وقال المصدر: ”الهجوم بدأ بإطلاق نار من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية استهدف حاجزاً أمنياً للشرطة الاتحادية وأدى لمقتل وجرح عدد منهم، ثم انفجرت ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلا لقوات كانت متوجهة للمساندة في صد الهجوم“.

وأضاف ”قُتل 13 من عناصر الشرطة الاتحادية وأصيب 3 آخرون بالهجوم“.

ويرى المسؤول أن ”خلايا التنظيم أصبحت نشطة في المناطق المحيطة بكركوك بسبب غياب الإسناد الجوي ونقص الدعم العسكري، خصوصا أن محافظة كركوك محاذية لمحافظتي صلاح الدين وديالى اللتين كانتا معقلين مهمين لداعش“.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرد المقاتلين المتشددين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية ومدنية.

ويأتي هجوم السبت في أعقاب زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلالها أنه ”لا ينبغي التراخي“ في مواجهة المتشددين، معتبراً أن ”تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل تهديداً“.

ومن أربيل الأسبوع الماضي، أعرب ماكرون عن احتفاظ بلاده بقوات لها في العراق بصرف النظر عن قرار الولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت نيتها إنهاء ”مهمتها القتالية“ في البلاد بحلول نهاية العام.