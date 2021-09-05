طائرة مساعدات أردنية خامسة متجهة إلى لبنان

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم طائرة مساعدات طبية خامسة إلى الشعب اللبناني، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الأردنية.

وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان للوقوف إلى جانبه في ظل الظروف التي يمر بها.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أرسلت منذ بداية الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، أربع طائرات تنوعت فيها المساعدات من مواد طبية وأدوية ومواد غذائية.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي، إذ كانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار، قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019.