السعودية..عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام بعد انقطاع عامين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن عودة الحلقات القرآنية الحضورية بالمسجد الحرام خلال الفترة المسائية، بعد انقطاع نحو عامين بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم الأحد.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها طبقت الإجراءات الاحترازية الوقائية كافة استعدادا لاستقبال الحضور، مطالبة الراغبين في حضور الحلقات، بـ"ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية".
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