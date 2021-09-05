اليمن.. 4 وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى 8108 حالات بعد تسجيل 52 إصابة جديدة و4 وفيات في 8 محافظات من البلاد.

وأبلغ مصدر في وزارة الصحة اليمنية اليوم الأحد، بأن "الفرق الطبية سجلت 4 وفيات في محافظات حضرموت (شرق اليمن)، ومأرب (شمال شرقي البلاد)، وتعز (جنوب غربي)، وشبوة (جنوب شرقي)، رفعت حصيلة الضحايا بالوباء منذ بدء تفشيه إلى 1523"​​​.

وأضاف: "تم تسجيل 30 إصابة جديدة في محافظة حضرموت، و8 في محافظة مأرب، و4 بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، و4 في محافظة البيضاء (وسط البلاد)، وإصابتين في محافظة لحج (جنوب)، وإصابتين أخريين في محافظة شبوة، وإصابة واحدة في محافظة تعز، وأخرى في محافظة الضالع (وسط)".

وأكد "شفاء 21 حالة غالبيتها في عدن باستثناء حالتين في تعز، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 4982".

وفي 17 أغسطس الماضي أعلن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح دخول البلاد في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل مخاوف أممية من تأثير موجة جديدة للوباء على البلاد، مؤكدة أنه لم يتلق سوى 1% فقط من اليمنيين جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد، في ظل انهيار النظام الصحي.

وانعكس الصراع المستمر في اليمن على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعد يعمل في البلاد سوى نصف مرافقها الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصا حادا في الأدوية والمعدات والكادر.