أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار
ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الأحد مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1812.97 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفض 0.2 في المائة في الأسبوع.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1814.80 دولار للأونصة.
ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.. فيما تتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.96 دولار للأونصة.. وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 1001.66 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2415.49 دولار.
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