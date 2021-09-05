بريطانيا تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصواريخ باليستية

الخليج – واس : أدانت بريطانيا محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ باليستية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم : “إن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية الباليستية المتعددة التي أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية الليلة الماضية”، موكداً أن هذا السلوك الطائش من قبل الحوثيين يهدد حياة المدنيين الأبرياء ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

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