الولايات المتحدة تدين هجوم ميليشيا الحوثي على المملكة

الخليج – واس : أعربت الولايات المتحدة، عن إدانتها الهجوم بصاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية على المنطقة الشرقية أمس، وأدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر عدة منازل سكنية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن ” الهجوم هذا غير مقبول على الإطلاق ” ، مؤكداً أن هذه الهجمات تهدد حياة المدنيين في المملكة.

وقال البيان : ” نحث الحوثيين مرة أخرى على الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الفور ووقف هذه الهجمات والهجمات العابرة للحدود داخل اليمن، لاسيما هجومهم على مأرب،ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الصراع” .

وأضاف البيان : ” يجب أن يبدأ الحوثيون العمل على حل دبلوماسي سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع ” .

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