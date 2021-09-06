دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالاستديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.
وقال معاليه:" جديرًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين".
وأكد أن هذا المشروع ما هو إلا بداية إلى العديد من الأعمال المماثلة له والتي تأتي بدعم القيادة الرشيدة، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.