الخليج – واس : أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للاعتداء الإرهابي، الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية العراق ووقوفها مع الأشقاء العراقيين في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وأكدت موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولجمهورية العراق حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المملكة تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.