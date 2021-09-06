التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثليّ جمهورية نيجيريا الاتحادية

الخليج – واس : استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره في الرياض اليوم ، ممثلّي جمهورية نيجيريا الاتحادية المنضمّين مؤخراً الى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى ست وعشرين دولة.

ونوه الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بالدور الكبير المنوط بهم بما يخدم التحالف ومبادراته في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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