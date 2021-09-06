سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير جمهورية الأرجنتين

الخليج – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو خيلاردوني، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

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